AMLO pidió a la UIF no hacer denuncias contra políticos en periodo electoral

Como lo adelantó este miércoles EL UNIVERSAL, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido que en el actual proceso electoral no se generen denuncias porque podrían leerse como una intromisión del Ejecutivo, pero señaló que también le ha instruido que si alguna institución solicita alguna información, la dependencia a su cargo se la tendrá que entregar.

Al participar en el foro virtual: "6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" que organizó el Inai, Nieto Castillo señaló que si el Poder Legislativo, la Fiscalía General República (FGR), Fiscalía Electoral o inclusive, el Instituto Nacional Electoral (INE), solicitan alguna información que tenga que ver con el proceso electoral, su obligación es entregarla.

"El presidente López Obrador conmigo ha sido muy claro de que no podemos generar denuncias que puedan leerse como una cuestión electoral en estos meses de la campaña electoral, pero también ha sido claro en que cualquier autoridad del Poder Legislativo, de la FGR, incluyendo la Fiscalía Electoral o la Fiscalía Anticorrupción o inclusive el Instituto Nacional Electoral solicite información, es mi obligación entregarles toda la información", dijo.

El funcionario federal señaló que si el Inai solicita información sobre el mal uso de recursos públicos o respecto a flujos financieros en el pago de contrataciones gubernamentales a empresas fachadas o factureras, está se debe de dar para ayudar en sus resoluciones.

En entrevista con El Gran Diario de México, Santiago Nieto Castillo informó que el presidente López Obrador le ordenó no generar la percepción de que esta oficina está siendo utilizada con un fin político y que todos los casos que encuentre en torno al proceso electoral en curso se denuncien después de las elecciones del 6 de junio.

Aclara que si la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Poder Legislativo solicitan a la UIF información de alguien, "tenemos el compromiso de darla".

Nieto Castillo reveló que la UIF ha analizado las campañas de todos los candidatos que compiten en las contiendas por las 15 gubernaturas que se disputarán el 6 de junio y que se ha generado un modelo de riesgo para detectar si hay dinero del narcotráfico en los procesos electorales.

Inai, "poderoso mecanismo anti corrupción"

A diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha advertido que presentará una reforma administrativa para desaparecerlo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el Inai es un "poderoso" mecanismo de combate a la corrupción. Al participar en el foro virtual: "6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos.

"La parte fundamental que yo quisiera plantar es la coordinación interinstitucional, como instituciones del Estado mexicano no podemos poner una posición de enfrentamiento, sino de colaboración institucional", dijo. "Yo creo que es importante que los órganos autónomos -por supuesto siempre representando la autonomía que establece la Constitución- tenemos que coordinarnos sin que esto sea una afectación a la autonomía, lo hicimos en materia electoral con el INE y ha resultado", precisó.

En el foro Nieto Castillo señaló que el Inai y la Ley General de Transparencia pueden ser un mecanismo de combate a la corrupción. "Hay que reconocer que la ley general de transparencia y el INAI, puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción, que la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas son un mecanismo eficaz para poder concientizar a la sociedad y a la ciudadanía, respecto a la necesidad de interactuar con las instancias del estado y poder obtener información", dijo.

Destacó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha ayudado a abrir información importante en los casos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el escándalo de corrupción de Odebrecht, así como en el caso de la Estafa Maestra. "A pesar de que hubo una primer resolución para no abrir Odebrecht, hay que reconocer que el Inai hizo una resolución muy importante que terminó clarificando y ordenando a la Fiscalía General de la República que se identificara y se hicera público un mecanismo de corrupción internacional", agregó.

El pasado 28 de abril, luego que el pleno del Inai acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra del organismo y lo comparó con un "monstruo" y "ogro", y reiteró su propuesta de desaparecer a los organismos autónomos, pues aseguró que no tienen razón de ser. El titular del Ejecutivo federal aseguró que a las telefónicas lo único que les importa es el dinero, mientras que a su gobierno lo que le interesa es garantizar la seguridad de la población.

"Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié, y vamos a trabajar en eso para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto.

"Ya estamos haciendo la revisión y vamos a enviar las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa", dijo. Acusó que estos organismos autónomos no tienen razón de ser y que sólo "ven y voltean a ver para arriba".