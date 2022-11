AMLO pidió dejar libre el zócalo para marcha del INE: Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La noche de este sábado comenzará a retirarse el inmobiliario de la Primera Copa Mundial de Baseball5, la cual se lleva en el Zócalo, para que la movilización que se hará en favor del Instituto Nacional Electoral (INE) se lleve a cabo sin inconveniente alguno, así lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Previamente, detalló que se comunicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema.

"Adelantamos un poco, le pedimos a Ana Guevara que adelantara un poco, a través de Javier Hidalgo, se pensaba terminar en domingo, pero dado que probablemente esta demostración o manifestación llegue al Zócalo, que no haya ningún problema. En la noche del sábado comienza levantarse todo para que quede completamente limpio el Zócalo".

Agregó: "(...) ayer me llamó el Presidente de la República para preguntarme si iba a estar abierto, que si no iba a seguir este torneo de Béisbol-5 y le comenté que ya habíamos tomado medidas para que el domingo estuviera totalmente limpio, garantizar la libre manifestación como lo hemos hecho", dijo en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que la capital del país es sede de la Copa del Mundo Baseball-5 2022, cuyos partidos se juegan en la plancha del Zócalo desde el 7 de noviembre, y que se tenía previsto que iba a concluir este 13 de noviembre, pero será este 12 de noviembre.