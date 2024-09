Revelación de AMLO sobre votación de jueces

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue "plan con maña" que en su sexto y último Informe de Gobierno dijo que en salud ya éramos mejor que Dinamarca, y convocar a una votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial.

Al cuestionarlo en su conferencia mañanera de este martes 3 de septiembre en Palacio Nacional si fue una broma, o para hacer enojar a sus adversarios el señalar que el sistema de salud de México era mejor que el de Dinamarca, López Obrador lo rechazó.

"No, no, no, no, no para hacerlos enojar, sino cómo se le llama en el periodismo, ´para que hubiera miga´, para que tuvieran algo que decir porque luego se enojan mucho y ´a ver qué le sacamos´.

"Entonces, yo les voy a dar la nota, les di dos o tres, les di esa y les di la de la votación. Uy, cómo cuestionan eso ´a mano alzada´", dijo.

"¿Fue plan con maña?", se le insistió.

"¡Claro! Pero la gente si responde porque así está la mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros, solamente las elites no quieren", comentó.