AMLO plantea uso de paquetes tecnológicos de racionalización del agua

TORREÓN, Coah. (EL UNIVERSAL).- Para impulsar el desarrollo económico, presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el uso de paquetes tecnológicos de racionalización del agua en la agricultura y ganadería.



"Aquí en la Laguna tienen muy buena experiencia para racionalizar el agua que se requiere para la agricultura y la ganadería, se está tecnificando para no desperdiciarla".

"Son paquetes tecnológicos que nosotros podemos ofrecer a los productores, ayudarlos para que entreguen su agua excedente, a sabiendas que van a producir lo mismo con menos agua, con la inversión en tecnología que se va a hacer para la producción", planteó.

Al encabezar el inicio del proyecto de Agua Saludable para la Laguna, que tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos y beneficiará a 1.6 millones de habitantes con agua libre de arsénico, el presidente instruyó a la Conagua a entablar comunicación con quienes tienen esta tecnología.

Ante los gobernadores de Coahuila Miguel Riquelme, de Durango, José Rosas Aispuro; el presidente de Grupo LaLa, Eduardo Tricio, López Obrador explicó que no es quitarles el agua y que dejen de producir, si no que con la tecnificación se evita el desperdicio y se pueden lograr las dos cosas: seguir produciendo y al mismo tiempo contribuir para que no le falte el agua de buena calidad a la gente de la Laguna, "ya tenemos también el presupuesto disponible de modo que vamos a continuar con este plan".

Aseguró que con el proyecto para sacar agua potable, libre del arsénico, del Río Nazas se va a terminar la pesadilla, la preocupación, de qué no se está tomando agua sana en la Laguna, porque se llegó incluso a instalar plantas de tratamiento y eso es totalmente inaceptable, porque independientemente de la eficacia que puedan tener las plantas, psicológicamente la gente no puede estar tranquila.

El presidente señaló que desde el inicio del incendio forestal en los límites de Coahuila y Nuevo León personal del gobierno federal ha estado presente.

"Nueve instituciones del gobierno federal, fundamentalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, hay elementos suficientes, hay equipo, hay helicópteros y vamos a seguir apoyando hasta pagar ese incendio, vamos a seguir ayudando al gobierno de Coahuila, a los gobiernos municipales tanto de Coahuila como de Nuevo León".