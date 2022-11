AMLO podría enviar este fin de semana su reforma legal al sistema electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Ante el rechazo a su reforma constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este fin de semana podría enviar una reforma legal al sistema electoral que -sin violar la Constitución- garantice elecciones sin fraudes y que pueda votarse este año antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones.

En conferencia de prensa, el Mandatario ironizó aplaudiendo al bloque conservador que dijo mantendrá el presupuesto partidos, no permitió que se elimine 200 de los 500 diputados federales y no permitió que sea el pueblo el que elija a los consejeros y magistrados electorales.

"Este fin de semana lo voy a mandar, ese dominio público que ya se pusieron de acuerdo, esto es muy claro, de que no quiere ninguna reforma electoral porque quieren tener control de los órganos electorales, del Consejo electoral, y el dinero también".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reconoció que en la reforma que enviara al Congreso no podemos quitar los legisladores plurinominales "aplauso al bloque conservador porque van a seguir habiendo 500 diputados. Por eso por la defensa al INE; aplauso".

"Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos, van a seguir siendo los partidos los que nombren a los consejeros y a los magistrados, no a los ciudadanos no el pueblo y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere la mayoría del pueblo, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y político", ironizó el mandatario.

El presidente López Obrador dijo que los conservadores deberían renovarse aún con sus ideas "rancias, clasistas", deberían contratar asesores buenos, porque los timan imagínense de político Claudio X González.

"La política es un oficio, una cosas es hacer negocios con influyentismo, como lo ha hecho Claudio y su familia toda la vida, y una cosas muy distinta es la política".

El presidente López Obrador dijo que también insistirá en una reforma constitucional en contra de los factureros y defraudadores fiscales, así como en una ley de Austeridad Republicana para que nadie gane más que el Presidente.