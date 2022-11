AMLO podría realizar una última marcha de despedida en 2023; si la gente quiere, dice

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de encabezar otra marcha antes de que finalice su Gobierno, como una acto de despedida el próximo año, luego de protagonizar una de los eventos más concurridos en la historia moderna de la política mexicana que colapsó el centro capitalino y las calles aledañas.

"Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, como Quinto Informe, pero no estar ya siempre. Si no, pues nada más el Zócalo, depende de cómo se presenten las cosas", dijo el mandatario, a pesar de que había advertido que probablemente sería su última marcha.

El Presidente al ser cuestionado sobre su estado de salud, tras un recorrido de casi seis horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, mencionó que se sentía bien y todavía con energía de terminar su mandato. "Me sentía bien y llegamos. Ya estoy chocheando, pero todavía tengo muchos deseos de vivir. La ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea. Ya no falta mucho, son dos años, menos, 21 meses", señaló.

Asimismo, destacó la presencia de jóvenes en la marcha del domingo, "eso es estimulante porque es el relevo generacional. No sólo en cuadros dirigentes, sino en integrantes de la ciudadanía", indicó.

Además López Obrador reiteró que una vez que termine su sexenio, dejará de asistir a cualquier actividad pública y social, y que estará en su rancho en Palenque, Chiapas. "Como expresidente no, así categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre del [20]24 y me jubilo. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni siquiera social".

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que en la marcha para celebrar los cuatro años del triunfo del López Obrador y el inicio de su Gobierno, participaron cerca de 1.2 millones de personas y hubo saldo blanco.

Los miles de simpatizantes del Presidente colapsaron ayer el Centro de esta capital en una movilización inédita a la que le precedió una larga verbena de varios días.

De diferentes puntos del país, las personas llegaron en vehículos particulares, camiones e incluso desde ayer hubo actividad en los aeropuertos debido al traslado de militantes o no de Morena para formar parte de este llamado "festejo". El 1 de diciembre, López Obrador cumple cuatro años al frente del Gobierno.

Se trató de una de las últimas movilizaciones antes de que deje Palacio Nacional, el 1 de octubre de 2024. El tabasqueño recorrió en casi seis horas de Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino. "¡Es un honor marchar con Obrador!", fue la consigna. Se escuchó desde que el Presidente arribó a la Columna de la Independencia, alrededor de las 9:00 horas, y hasta que pisó la Plaza de la Constitución. Un trayecto de casi seis horas que el Presidente hizo a pie, pese a la opción que se le dio de tomar un vehículo para llegar a tiempo al Zócalo. López Obrador rechazó esto y caminó rodeado de cientos de miles de personas.