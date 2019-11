AMLO pone en duda que cibernautas que lo defienden sean "bots"

Luego de que ayer la conferencia mañanera terminará con un acalorado debate entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y periodistas, el mandatario indicó que nuca le faltará al respeto a la prensa ni habrá censura a los medios de comunicación, pero pidió poder ejercer su derecho de réplica.

Tras señalar que "no hace mal que brote la ruda franqueza... Hace bien, siempre ayuda", explicó que su expresión de ayer, retomando la frase de Gustavo Madero de que "muerden la mano a quien les quitó el bozal", no tenía el propósito de ofender a los integrantes de la prensa ni de igualarlos con algún animal.

Tras hacer esa aclaración en su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, indicó: "no me voy a callar, (pues) tengo que informar o dar mi opinión", y llamó a todos a actuar bien, "que no nos extralimitemos, que todos podamos argumentar más que optar por los insultos".

López Obrador señaló que "todos tenemos una responsabilidad en esto y nada de que no tenemos partido, somos independientes, puede ser que haya quienes actúen con más independencia y objetividad, pero por lo general siempre se toma partido, la objetividad en el periodismo es muy difícil de aplicar".

Ello luego de que en la conferencia de ayer jueves criticó la cobertura que algunos medios de información que se dicen independientes hicieron con respecto al operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo".

Al preguntarle sobre si se separaría del cargo a algún funcionario en caso de que esté involucrado en una supuesta campaña en redes contra la prensa, afirmó que se haría de inmediato, aunque consideró que fue una respuesta auténtica de la gente, no artificial, pues ahora la sociedad está más politizada que nunca.

"Ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía, las redes sociales, entonces cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, lo expone con libertad. No creo que sean ´bots´, a menos que sean de nuestros enemigos para exacerbar nuestras diferencias con los medios", comentó.

Ante los mensajes en redes sociales en contra de la prensa, el jefe del Ejecutivo federal insistió que fue algo espontáneo de los ciudadanos, si bien el contenido no fue el correcto, "eso no, a todos nos debe conducir el respeto, pero es importante hacer la investigación".

"Estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí, qué cosa esta sucediendo, conocer la realidad, lo que sucede", expresó el mandatario federal.