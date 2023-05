AMLO pone en pausa las relaciones comerciales y económicas con Perú

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso "en pausa" la relación de México con el gobierno de Perú y advirtió que no entregará a la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte mientras siga usurpando la presidencia del país andino.

"Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro –presidente de Colombia- no porque también a él lo declararon no grato, entonces se la entrego a los chilenos...", dijo.

"Pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que no se trata de romper relaciones con Perú, sino de una pausa.

El presidente López Obrador arremetió al señalar que ellos no son el pueblo y que Boluarte solo tiene el 23% de aprobación entre la población de Perú.

Sobre la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico –que le corresponde a Perú, pero no fue entregada porque fue destituido el presidente Pedro Castillo- el presidente López Obrador dijo que le enviará una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para que "ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú".

La carta podría enviársela la próxima semana cuando concluya su gira por el proyecto Interoceánico del Istmo.