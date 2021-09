AMLO pospone encuentro con Zaldívar y Augusto López

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer martes tuvo que posponer un desayuno con el presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Palacio Nacional porque realizó un sobrevuelo por la zona afectada de Tula, Hidalgo.

El mandatario explicó que ayer martes terminando su conferencia de prensa realizó el recorrido en helicóptero acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval.

El presidente López Obrador dijo que no dio a conocer los temas que abordaría con el presidente del Poder Judicial y el encargado de la política interna del país.

"En el caso de Tula fui allá terminando la conferencia, tenía un desayuno con el presidente de la Corte y el secretario de Gobernación, no pude estar con ellos y les fui a decir, me fui con el secretario de la Defensa y sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer".