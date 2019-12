AMLO prefiere no polarizar sobre aborto, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiere polarizar en el tema del aborto legal que exigen grupos de mujeres feministas y que esperará a que la sociedad llegue a un acuerdo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó:

"Preferimos mejor que lo vayan resolviendo mediante diálogo, en la misma sociedad, que el gobierno espere a que haya acuerdos, no queremos polarizar con este tema, no se descarta nada, nada más no promoverlo. Esperar a que la misma sociedad sea la que decida sobre este tema", dijo.

El Presidente dijo que desconocía que las mujeres que se realizaron el performance "El violador eres tú" en el Zócalo capitalino también solicitaban el aborto legal y la no criminalización.

"No tenía yo conocimiento, aunque en eso nosotros preferimos que lo vayan resolviendo mediante diálogo en la misma sociedad, que el gobierno espere a que haya acuerdos", dijo.