AMLO presenta propuesta para concluir presa El Zapotillo

Al reconocer que "no es lo deseable, es lo posible en términos técnicos", el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para concluir la construcción de la presa El Zapotillo, en la que se compromete a reducir la altura de la cortina y con esto el volumen de agua para evitar que se inunden estos tres poblados

Acompañado por el gobernador Enrique Alfaro -quien respaldó la propuesta- el titular del Ejecutivo federal también se comprometió a la firma de un decreto en el que, por medio de un seguro, el gobierno federal garantiza hacerse cargo de posibles daños en un futuro.

Detalló que la propuesta busca mantener la cortina de la presa en 80 metros y no subirla a 105 metros -como se planeaba originalmente- por lo que el volumen de agua sería menos, y evitaría que estos tres pueblos se inundaran.

Sin embargo, debido a la reducción de operación del agua en la presa, el líquido no llegaría a la ciudad de León, Guanajuato, por lo que el presidente López Obrador indicó que se tendrá que hablar con las autoridades guanajuatenses para ver la forma en ayudar a que tengan el líquido.

"No es lo deseable, es lo posible en términos técnicos, porque la presa fue diseñada para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 metros, y también fue diseñada para abastecer de agua a Jalisco y al municipio de León, Guanajuato. No podría tenerse esa capacidad de abasto de agua porque la cortina se quedaría en 80 metros y además sería menos el volumen disponible de agua, no alcanzaría para dar agua a León, así de claro, el agua solo se quedaría en Jalisco.

"La buena nueva es decirles: no se van a inundar, y darles la garantía de que eso no va a suceder; asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro, de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto, cualquier cosa que pudiese suceder, como una especie de seguro, donde el gobierno federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos.

"Yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley mediante un decreto para que estén completamente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se van a inundar. De esta manera se lograría resolver el problema de abasto de agua en Los Altos y en Guadalajara, que hace falta resolverlo", dijo.

El Mandatario federal indicó que se tendrían que hacer obras, no bordos, como originalmente se planteaba, "sino reforzar aquí, donde está la presa, donde está la cortina, para evitar avenidas que inundaran a esos pueblos, pero técnicamente está estudiado, no se inundarían".

A unos metros de la cortina de la presa inconclusa, el presidente López Obrador reconoció que de aprobarse la propuesta de su gobierno, el agua solo se quedaría en Jalisco y se tendría que buscar opciones para León, Guanajuato.

"Tendríamos que buscar opciones para León, tendríamos que hablar con las autoridades de Guanajuato para ver cómo ayudamos, porque ellos también necesitan agua. Hay que tener en cuenta que el agua es vida, no se puede vivir sin agua y tenemos que buscar opciones, tenemos que buscar alternativas.

"Esta propuesta es importante porque se garantiza que ya no se inunden las tres poblaciones de Jalisco que se oponen a la obra, no se inundarían, eso es lo que se logra, por eso es muy importante".

Señaló que esta presa, que aún cuando todavía no se termina de construir, ha significado una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos.

Informó que se comprometió por la mañana con los pobladores de Temacapulín a que el próximo sábado, el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo presentará esta propuesta al poblado para que decidan si la aceptan o rechazan.

Además, adelantó que en un mes regresaría a esta comunidad para saber su decisión ante este problema.

"Buscar la forma de que la gente también de Temacapulín y de las otras dos comunidades sientan que está aportando porque, aunque no se les afecte, el hecho de que ellos digan ´sí´, pues que se considere un acto de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo. Entonces, yo creo que de esta forma podemos enfrentar el problema", agregó.