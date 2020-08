AMLO presentará iniciativa para homenajear a fallecidos por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que dará a conocer una iniciativa para un homenaje a todos los mexicanos que han fallecido por Covid-19 -que al día de hoy suma casi 49 mil- así como a todo el personal de salud que atiende esta pandemia.

Desde las instalaciones de la Tercera Brigada de la Policía Militar, y acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coopel, el titular del Ejecutivo federal manifestó su reconocimiento a enfermeras, médicos, y demás personal que "no se rinden y siguen entregado para salvar vidas".

"Aquí vamos a dar a conocer una iniciativa, un homenaje a quienes han perdido la vida por la pandemia, los que están luchando por salir adelante y los que trabajan sin descanso en salvador vidas. Se va a mantener un homenaje permanente, tanto de recuerdo, respeto y solidaridad, y de reconocimiento a enfermeras, médicos y todo el personal de salud que no se rinde que sigue entregado para salvar vidas", dijo.

"No tenemos ningún pleito con el gobernador y trabajamos de manera coordinada".

El mandatario, también acompañado de su gabinete de seguridad, señaló que tiene "muy buena coordinación" con el gobernador de Sinaloa y aseguró que no tienen ninguna diferencia o pleito.

"Tenemos muy buena coordinación, estamos trabajando de manera conjunta. Agradecemos mucho por el apoyo del gobernador Quirino Ordaz, no tenemos ninguna diferencia, no hay pleitos, poniendo por delante el interés del pueblo, el interés de Sinaloa", dijo.