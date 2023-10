AMLO presume avances en Tren del Istmo: "se siente uno muy cómodo"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que cruzó del Golfo de México al Océano Pacífico en 6 horas 20 minutos, en un recorrido de supervisión abordo del Tren del Istmo.

Por medio de sus redes sociales, en un video, el Mandatario informó que el próximo 22 de diciembre se inaugura el Tren del Istmo.

Todavía falta liberar esfuerzos y afinar algunos tramos de la vía, pero ya hicimos, de océano a océano 6 horas con 20 minutos de Coatzacoalcos Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca".

Acompañado por el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Duran, el presidente de México destacó que el tren de pasajeros es cómodo y sí se compara el automóvil, el autobús de pasajeros y el avión, con el tren se tiene la sensación de que es más relajante.

"Se siente uno muy cómodo, no hay estrés, viene uno platicando, aquí vengo con el almirante Ojeda".

Detalló que a diferencia del Tren Maya que puede alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora, el Tren del Istmo operaba a una velocidad de 80 kilómetros por hora.

No obstante, dijo, competería hará menos tiempo con el autobús de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

Destacó que esta vía de comunicación ferroviaria significará el poder conectar el Golfo de México con el Pacífico en menos de siete horas lo que será de gran ayuda para el desarrollo ahora que el Canal de Panamá tiene dificultades por falta de agua.

"Desde Humboldt se habló que esta era la mejor vía para unir a los dos océanos. Éste es un proyecto que tiene mucho futuro, que está significando pues no sólo alegría en la gente, porque es nostálgico, es regresar al ferrocarril, de pasajeros, sino significa también progreso porque en toda esta franja del Istmo hay 10 parques industriales, polos de desarrollo, se van a establecer empresas, ensambladoras, habrá empleo, mucho trabajo, ya de por sí con todas estas obras de infraestructura hay trabajo, hay empleo además bien pagado".

Aseguró que con este tipo de proyectos se establecerá en el país un Estado de Bienestar donde un mexicano tendrá seguridad y tenga protección desde que nace hasta que muere.

