AMLO presume confiscaciones de dinero y armamento en aduanas

En poco tiempo que el Ejército y la Marina tomaron el control de las aduanas del país, se han logrado confiscaciones de dinero y armamento, presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Porque ahora no se permite la asociación delictuosa, en las aduanas era muy común el contrabando, el que se convirtieran las aduanas en fuentes de corrupción, los encargados eran funcionarios vinculados a políticos, los gobernadores de la frontera recomendaban a los directores de aduanas ya no aceptamos recomendaciones", señalo.

Y añadió: "Ahora que nosotros estamos llevando a cabo una acción de apoyo a las aduanas con personal del Ejército y de la Marina ya las aduanas del país, las fronterizas, de los puertos y de los aeropuertos van a estar bajo el control de las fuerzas armadas y en muy poco tiempo de tener el Ejército algunas aduanas se han logrado confiscaciones".

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval afirmó que el Ejército colabora en 13 aduanas de Tamaulipas y una en Nuevo León.

"En estas aduanas, en un mes de operaciones se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 armas, más de 3 mil cartuchos en vehículos que vienen de Estados Unidos a México, estas acciones no se habían presentado no se aseguraba armamento ni municiones", indicó.

Reveló que están diseñando procesos nuevos para poder identificar con mayor facilidad armas, municiones, dinero. "Estamos haciendo en este momento un recorrido por las aduanas, en compañía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana".