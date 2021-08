AMLO presume su nuevo libro "A mitad del Camino"

Ejemplar en mano, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su nuevo libro "A mitad del Camino" el cual recomendó leer a sus adversarios al asegurar que no se van a aburrir.

"Ya salió, 'A mitad del camino', aquí está mi pensamiento y la acción que sea llevado a cabo por el gobierno en dos años nueve meses lo recomiendo, en especial, lo recomiendo a nuestros adversarios".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que con su libro sus opositores podrán conocer las razones y argumentos de lo que se está llevando a cabo en su gobierno.

"La política es entre otras cosas pensamiento y acción y aquí está el pensamiento y aquí está la acción, entonces les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", dijo.