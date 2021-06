AMLO prevé cambios en su gabinete pasando las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que pasando las elecciones podría haber cambios en su gabinete, pues señaló que siempre que hay elecciones intermedias es el fin de un periodo y el inicio de otro "y ahora no será la excepción".

"¿Usted piensa hacer un cambio en su gabinete?", se le preguntó en la conferencia de prensa matutina.

"Vamos a esperar que pasen las elecciones. Es que de verdad si es un antes y un después siempre ha sido así, y ahora no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otros.

"Entonces vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo", contestó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

--Desmiente Olga Sánchez Cordero presunta renuncia a la Segob

Ayer miércoles la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, desmintió las versiones sobre su presunta renuncia al cargo.

A través de las redes sociales, la funcionaria aclaró que sigue "más comprometida que nunca" con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La responsable de la política interna del gobierno federal hizo un llamado a dejar atrás la "cultura del rumor" y no servir al juego de la desestabilización de la Cuarta Transformación.