AMLO promete justicia para familiares de LeBarón y Langford

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso del asesinato de nueve integrantes de las familias Langford y LeBarón, a diferencia de otras administraciones, en su gobierno no habrá impunidad "porque ahora el que la hace la paga".

Durante el evento de acciones y programas del Bienestar, el mandatario dijo que mañana visitará la Mora, en Bavispe, para dar personalmente su pésame a las familiares de las víctimas.

"Aprovecho este viaje porque quiero ir a La Mora, a Bavispe, quiero ir a ofrecer el pésame de manera directa, personal, ahí en donde sucedió esa tremenda desgracia y quiero informarle a los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida lo que estamos haciendo para que haya justicia, ya no es el tiempo de antes de que había impunidad, ahora el que la hace la paga, sea quien sea".

Acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el presidente López Obrador dijo que una vez que termine de limpiar la CFE de la corrupción, podrán bajar las tarifas eléctricas como demandan en la frontera norte.

También instruyó a la secretaria de Economía revisar el programa de estímulos fiscales de frontera libre, porque en algunas el precio de las gasolinas no está homologado con el precio fronterizo del combustible.