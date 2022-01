AMLO promete mejor funcionamiento de sector salud... a finales del 2022

Al manifestar "me canso ganso que lo vamos a lograr", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a finales de 2022 el sistema de salud pública del país estará funcionando en mucho mejores condiciones y no faltarán medicinas, personal médico ni equipos en hospitales públicos.

El titular del Ejecutivo federal reconoció en conferencia de prensa que mejorar el sistema de salud es una de sus tareas pendientes "pero vamos a enfrentarnos al reto".

"Espero a fin de año tener ya funcionando en mejores condiciones, pero mucho mejores, el sistema de salud pública, es así un desafío. Hoy tengo reunión con todos los de salud y vamos a enfrentarnos al reto, para que se tenga atención médica, no falten los médicos, los equipos en los hospitales y las medicinas y todo gratuito.

"Ahí sí que me canso ganso que lo vamos a lograr. Es una de mis tareas pendientes", dijo en Palacio Nacional.