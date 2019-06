AMLO promueve acto para festejar 1 año de su triunfo

San Martín Texmelucan, Pue.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a asistir al Zócalo capitalino el próximo lunes 1 de julio a las 17:00 horas para celebrar el primer año de su triunfo electoral.

Al encabezar la entrega de becas de los programas de Bienestar, dijo: "Vamos a dar un informe porque vamos a cumplir un año de la victoria, [el evento será] en el Zócalo de la Ciudad de México".

En Atlixco, el mandatario federal afirmó que seguirá recorriendo los pueblos del país, pues, reconoció, no se halla en su oficina de Palacio Nacional: "No estoy acostumbrado, no me hallo en la oficina, en el Palacio, tengo que andar en los pueblos, porque así inicié mi lucha y así la quiero continuar".

En Puebla, hizo un reconocimiento al gobernador interino Guillermo Pacheco, quien asumió el cargo tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo.

Durante sus eventos, un grupo de Antorcha Campesina se manifestó y exigió respeto y un alto a las calumnias, de acuerdo con las pancartas que portaban.

López Obrador aseguró que su administración no estaba en contra de las organizaciones del país, sino que lo que se busca es acabar con la corrupción.

Por la mañana, durante su conferencia matutina, aseguró que entre sus preocupaciones no se encuentra la economía: "Vamos muy bien en materia económica, no están en eso mis preocupaciones, están en otros temas, no es la materia económica lo que me inquieta".

En otro tema, el Presidente informó en un video que recibió el botón de oro de YouTube, el cual le fue otorgado como reconocimiento por alcanzar un millón de suscripciones.