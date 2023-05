"AMLO promueve 'exclusión y sectarismo'", asegura Noroña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover el "sectarismo" y la "exclusión" por no mencionarlo en la lista de políticos del movimiento de la 4T que aspiran a sucederlo en las elecciones presidenciales de 2024.

En rueda de prensa, el legislador lamentó que el lunes pasado, en su conferencia mañanera, López Obrador mencionó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, y a él lo excluyó, lo que calificó como un acto incorrecto.

"¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento?", cuestionó.

Recordó que "yo he estado en la lucha toda la vida" y mostró una moneda con el rostro grabado de López Obrador que el presidente le entregó en su momento para reconocerle su acompañamiento entre 2009-2012, cuando el PRD dudaba en apoyar su candidatura.

"Que mientras Adán Augusto López, compañero y amigo, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Marcelo Ebrard estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum estaba en su cubículo universitario, yo estaba en el movimiento y en la izquierda", mencionó.

Fernández Noroña recalcó que no va a desistir y participará en el proceso, porque no es un asunto de antigüedad, pero insistió en que ni Sheinbaum, ni Adán Augusto, ni Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, tienen el perfil de izquierda que él tiene.

"No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. (…) Ahora sí, se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE, el INE por lo menos te registraba, aunque te hiciera chingaderas".

En este marco, denunció que la contienda está desequilibrada, pues hay un favoritismo hacia uno de los aspirantes.

Pero, "yo no estoy planteando ‘piso parejo’, ni pido que los gobernadores me pongan alfombra roja donde voy", aclaró.

Adelantó que si no gana esta competencia regresará a vender libros fuera de su casa, como lo hizo en 2012. Es un oficio honrado y honroso y a mí me gusta mucho", concluyó.