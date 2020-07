AMLO puede hablar de elecciones: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no solicitar, por ahora, al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar expresiones de carácter electoral.

También validó la decisión de la Comisión de Quejas del INE de emitir, ante la cercanía del inicio del Proceso Electoral Federal (PEF) 2021, una especie de recordatorio a todos los servidores públicos con respecto a su obligación, en todo tiempo, de garantizar elecciones justas y equitativas, así como de apegarse a las reglas que prohíben incidir en las contiendas.

El pasado 23 de junio, la Comisión de Quejas del INE rechazó dictar medidas de tutela preventiva demandadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para que el Mandatario y su vocero, Jesús Ramírez, se abstengan de emitir comentarios electorales como los realizados el 9 de junio, cuando dieron a conocer la existencia de un supuesto Bloque Amplio Opositor (BOA).

De acuerdo con las quejas presentadas por el PAN y por el PRD, tanto Andrés Manuel López Obrador como Jesús Ramírez incurrieron en utilización indebida de recursos públicos y en la emisión de mensajes de tipo electoral por la presentación del escrito Rescatemos a México, con lo cual aseguraron la existencia de un presunto BOA para enfrentar electoralmente a Morena y al gobierno federal en las votaciones de 2021.

Con ese argumento, el Presidente mencionó a empresarios, políticos y periodistas como supuestos integrantes del BOA e hizo comentarios de tipo electoral.

No ven indicios de repetición. Sin embargo, la Comisión de Quejas no concedió medidas cautelares para retirar los comentarios, por tratarse de hechos consumados, y tampoco dictó medidas de tutela preventiva para llamar a ambos funcionarios a no repetir las conductas, toda vez que los consejeros no vieron indicios de que se pudiera repetirse ese comportamiento.

Esta decisión fue confirmada por el TEPJF ayer. La resolución de fondo deberá ser emitida por la Sala Especializada del Tribunal.

Queja pendiente. EL INE aún deberá resolver otra queja en contra del presidente López Obrador por su presunta intromisión en temas exclusivamente de carácter electoral, como lo ha sido asumirse como "el guardián" del proceso de 2021.

En la querella, el representante del PAN ante el instituto, Víctor Hugo Sondón Saavedra, pidió medidas de tutela preventiva para que el INE "ponga límite a la reiterada y franca violación a la ley por parte del Presidente de la República" con la constante utilización de sus conferencias de prensa matutinas para abordar temas de carácter político-electoral.

Este recurso aún será analizado por el instituto.