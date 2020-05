AMLO quiere un país del futuro con ideas del pasado: Coparmex

El México del futuro no se podrá construir si el Presidente de la República pretende hacerlo con ideas del siglo pasado, dijo el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Lo anterior se refiere a la carta que mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este miércoles, en la que el entonces mandatario Adolfo López Mateos dijo que "la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano".

Al respecto, Gustavo de Hoyos expuso: "No se puede con ideas del siglo pasado tratar de construir el futuro de un país. Nadie ha dicho, porque ha habido declaraciones temerarias del Presidente, nadie está conspirando contra la industria eléctrica del país, es una mentira, deliberada y maliciosa".

Es bueno, señaló, que el presidente López Obrador sepa de historia, pero "no se puede renunciar a gobernar por el espejo retrovisor", porque hacerlo impedirá desempeñarse adecuadamente.

Comentó que estamos en el Siglo XXI y es necesario usar energías alternas, menos contaminantes porque las fósiles contaminan y son caras.

Usar energías fósiles es "apostarle al alto costo, a la contaminación (...) porque no hay justificación ambiental o económica que sea un camino de regreso al pasado", dijo en conferencia en la que presentó la campaña de Sueldo Solidario.