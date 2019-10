AMLO rechaza investigación contra Medina Mora

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista una investigación contra Eduardo Medina Mora -quien dimitió de su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- sobre un supuesto apoyo a los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

"No hay investigaciones, lo que hablé fue sabotaje legal, nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, la información que tengo es que se reunieron como 16 despachos coordinados para lanzar amparos, es lo que alcance a saber pero no hay información de que el ministro Medina Mora haya apoyado esta acción no tengo esa información", dijo.

Detalló que una vez que se apruebe la renuncia del ministro Medina Mora, ya no podrá seguir recibiendo su sueldo.

"No sé cuándo hay una renuncia (si puede seguir recibiendo sueldo), hoy el Senado va a resolver sobre este asunto, en definitiva pienso que ya no puede estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada, creo que este no es el caso pero hay que verlo legalmente", destacó.