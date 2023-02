AMLO rechaza llamado al diálogo de Creel; "busca prebendas", dice

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes el llamado al diálogo del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pues aseguró que la conversación que la oposición quiere, busca prebendas y que regresen "los moches".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que tiene que haber respeto y declaró que no son iguales a los conservadores.

"Tiene que haber respeto, pero no somos iguales, hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías, por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso y lo mismo en el Poder Judicial, pero como hablábamos esto, es bueno y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios. Ayer lo dije, vamos a continuar impulsando la transformación en beneficio del pueblo.

"A veces cuando dicen 'queremos diálogo', nosotros decimos '¡no!'. No es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches", dijo.

López Obrador fue cuestionado por el llamado al diálogo de la oposición, como el que hizo el panista Santiago Creel. El Presidente comentó que cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda, logró que en tres años el presupuesto se aprobara por unanimidad por los "levantadedos" (diputados), debido a que "repartían moches, maiceaban".



Creel llama al diálogo

Este domingo 5 de febrero, en Querétaro, en su mensaje en la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, Santiago Creel llamó al gobierno federal a dialogar y traducir sus diferencias en bienestar para México.

"Hoy, más que nunca es hora de dialogar, es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir cuando antes los acuerdos de la nación, y esos acuerdos de la nación que se traduzcan en el bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917, promulgada hace 106 años", dijo Creel.