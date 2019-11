AMLO rechaza llamado de congresistas de EU sobre operar en suelo mexicano contra cárteles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que su Gobierno no está desprovisto de equipo, personal y tareas de inteligencia para combatir el crimen organizado, y que México es un país libre, independiente y soberano y respeta a otros pueblos.

Todo, en respuesta a las presiones de congresistas de Estados Unidos que quieren que se cambien el estatus legal de los cárteles a "terroristas" para poder realizar incursiones militares contra ellos en territorio nacional.

López Obrador señaló que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido respetuoso y ha ofrecido ayuda. "Van a haber quiénes quieran buscar que nos confrontemos. No lo van a lograr. Para que haya pleito cuando menos se necesitan dos. Uno no puede pelearse o buscar pleito", dijo.

Congresistas de Estados Unidos e incluso medios de ese país presionan a Trump para que modifique el estatus legal de las organizaciones criminales en México para poder ordenar operaciones militares en suelo mexicano, como las que se desarrollan contra terroristas en Siria, Irak, Afganistán y otros países, sobre todo de Oriente Medio y Asia Menor. Esto, a partir de la masacre de dos familias mormonas entre Chihuahua y Sinaloa, donde tres mujeres y seis niños murieron.

Los congresistas respaldan la idea de apoyar con militares y armamento a México e ir más lejos: emprender una "guerra" en suelo mexicano, ofrecimiento que fue rechazado por el Presidente López Obrador.

"Hay capacidad técnica tanto en el Ejército como en la Marina y la Guardia Nacional. Hay profesionalismo y se están aplicando estrategias de investigación. Hay estrategia, instrumental y equipo suficiente, no puedo decirles más", dijo el Presidente mexicano.

"Aunque la vida publica debe ser cada vez más pública, hay veces en las que no se debe explicar tanto, pero ustedes que son mirones profesionales, investigadores, lo van a averiguar. Hay equipo suficiente y personal capacitado, que no se piense que estamos desprovistos de elementos, de conocimiento, de equipo o de personal para llevar a cabo labores de investigación.", agregó el Presidente mexicano.

"En lo otro, es muy respetable la opinión de este Senador de Estados Unidos, como la de cualquier otro legislador, pero nosotros tenemos una postura acorde con nuestros principios constitucionales y eso es lo que estamos haciendo. Sin valentonadas, sólo recordar que somos un país libre, independiente y soberano, que somos respetuosos, por lo mismo, de la soberanía de otros países, no opinamos en lo que deben hacer en otros países, porque no queremos que haya ´injerencismo´ de ningún Gobierno extranjero", dijo el mandatario.

"Quiero comentar también que la actitud del Presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado, en los dos casos, en el de Culiacán y en este lamentable suceso de Sonora, para ofrecer ayuda, y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos", señaló.

En una entrevista con Fox News, el Senador estadounidense Tom Cotton dijo: "Si el Gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras manos". Para el legislador por Arkansas, la estrategia del Gobierno de López Obrador "tal vez funcione en un cuento de hadas para niños".

Agregó que "lo único que puede contrarrestar las balas son más balas, y más grandes". Por su parte, el Senador republicano Lindsey Graham señaló que propondrá una reforma de ley para calificar a los cárteles mexicanos "Organizaciones Terroristas Extranjeras".

El Ejército de Estados Unidos opera, justificado en ese estatus, en varios países del mundo. No tiene que consultar con autoridades locales cuando realiza ataques que considera de "legítima defensa" porque están justificados en su propia legislación como ataques "preventivos".

"Estoy haciendo que mi equipo verifique si los cárteles mexicanos son o no organizaciones terroristas dentro de los límites de la ley estadounidense. Si no lo son, me gustaría hacer que lo sean", dijo Lindsey Graham. En un sentido similar, David Glawe, Subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó ante el Senado de su país: "La violencia y el desprecio por la vida humana que muestran estas organizaciones criminales es tan brutal y espantosa como cualquier organización terrorista que vemos en todo el mundo".

El congresista republicano por Texas Chip Roy escribió en The Hill, medio de enorme penetración con sede en Washington: "Decapitaciones en cámara. Seres humanos disueltos en ácido sulfúrico. Cuerpos cortados en pedazos y esparcidos por la carretera. Gente inocente dejada por muerta en la calle. No estoy describiendo ISIS o al-Qaeda, sino lo que está sucediendo en muchas partes de nuestra frontera compartida con México mientras los cárteles de la droga luchan con varios gobiernos mexicanos por el control operativo. La influencia cada vez mayor de los cárteles de la droga es una realidad constante, con episodios casi diarios que nos recuerdan que utilizarán todos los medios necesarios para ganar poder. Estados Unidos no puede darse el lujo de hacer la vista gorda".