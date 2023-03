AMLO rechaza pactar con crimen organizado

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que hacer un pacto con el crimen organizado para detener la violencia en el país, sea una estrategia que se pueda implementar en México, como lo hizo el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y lo propuso ayer el embajador de ese país, Moisés Ninco Daza.

"El presidente Petro es un gran presidente, compañero y amigo, llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas y él lo sabe. No se pueden extrapolar experiencias, nosotros tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros con Estados Unidos, es un asunto de geopolítica", señaló en conferencia de prensa.

Abundó en que, por esa razón, la relación bilateral con Estados Unidos debe anteponer la cooperación, y sin enfrentarse a su gobierno.

"Por eso nuestra relación con Estados Unidos es muy especial, tiene que ser de cooperación, de buena vecindad, solo que aquí los conservadores quisieran que nos peleáramos. No, se puede hacer valer la soberanía sin pelearnos, y más cuando en Estados Unidos hay un presidente como Joe Biden", comentó.

Ayer, el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, dijo que no hay otra opción más que dialogar con los cárteles de narcotráfico para lograr disminuir a violencia, y se lo propuso al gobierno mexicano, al referir que en su país se ha pactado con más de 10 organizaciones criminales con esa finalidad.

"No hay más opción que el diálogo con cárteles"

El embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, señaló que el narcotráfico constituye una amenaza a la humanidad y no hay otra opción que dialogar con los cárteles para la pacificación.

Ninco Daza mencionó que, por primera vez en la historia de Colombia, más de 10 organizaciones aceptaron sentarse a dialogar con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos; yo espero que en ese mismo sentido, el gobierno de México está haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. ¡No hay otra opción, no hay otra opción!, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico", dijo Ninco Daza.

En un acto celebrado en la ciudad de Morelia, el diplomático indicó que en medio de una oleada de violencia, Colombia ya atravesó por todo por lo que hoy vive México. "No hay otra opción. Tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra, el narcotráfico y la criminalidad", advirtió.