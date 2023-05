AMLO rechaza que "decretazo" sobre obras sea para burlar a la SCJN

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el nuevo decreto para catalogar las obras del sureste como de seguridad nacional y de interés público, sea para burlar la decisión de la SCJN de invalidar el decreto de noviembre de 2021 y advirtió que sí vuelve a ser impugnado se procederá conforme a la Ley.

"Son cosas distintas, aun cuando sí, es protegernos hasta de la Corte por lo que estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la Corte".

El presidente López Obrador explicó que el decreto de ayer es distinto, porque el de 2021 era para la construcción de las obras, porque sus adversarios "metían y metían" amparos para que no avanzaran.

"Con ese decreto se podría avanzar y así avanzamos, y ahora es para que todo sea de seguridad nacional aun cuando ya está por terminarse la obra. Es que hay una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida la Corte".

Señaló que su gobierno tiene que buscar de manera legal de proteger esas obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la construcción de los Aeropuerto de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum en Quintana Roo.

"Porque tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional que tiene facultad para que se emita este decreto, pero si estamos protegiendo".

Rechazó que se trata de un desacato a la Corte. "No tiene nada que ver es otra cosa, es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos politiqueros".