AMLO rechaza que haya reducción a presupuesto de organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entregado ayer a la Cámara de Diputados es "muy profesional, realista, equilibrado" y el cual, indicó, permitirá financiar obras, garantiza que no aumente la deuda, y que no haya alza de impuestos y gasolinazos.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal rechazó que haya una reducción para organismos autónomos, pues aseguró que el Ejecutivo sólo envía al Legislativo las propuestas de presupuesto que envían estos organismos, y quien aprobará su presupuesto serán los diputados.

Señaló que "es un poco más optimista" respecto al crecimiento que se prevé que haya para 2022, pues a diferencia de lo estimado ayer por Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP) de que el país crecerá en 4.1%, él prevé que haya México crecerá de alrededor del 6%.

"Es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras programas, no aumenta la deuda, no aumenta impuestos, no hay gasolinazos. Es un buen presupuesto, y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir, se estima que vamos a crecer más del 6% este año o alrededor del 6%. Mi estimación es un poco más optimista de lo que se presentó en la Cámara, pero Rogelio Ramírez de la O es un experto, es un buen economista y estoy contento, satisfecho con la propuesta que se hizo al Congreso.

"También hubo una mala información acerca de que estábamos nosotros reduciendo presupuesto para organismos autónomos, eso no nos corresponde, eso es un asunto del Poder Legislativo. "Nosotros revisamos de organismo autónomos sus presupuestos y cómo los recibimos se envían al Legislativo", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el presupuesto permitirá financiar sus programas de Bienestar, y en los que se consideran los aumentos que habrá en las pensiones para adultos mayores y de menores con discapacidad.

Indicó que también con el presupuesto propuesto se garantiza seguir con la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", así como se garantiza el derecho a la salud a la población a recibir atención médica y de medicamentos gratuitos.

"Por lo que nos corresponde a nosotros, en cuanto al presupuesto federal es bastante equilibrado, es garantizar financiamiento para todos los programas de bienestar, considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de bienestar y compensar los aumentos acorde a la inflación.

"También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras, caminos rurales, se garantiza el presupuesto para seguir haciendo los caminos en Oaxaca. Por supuesto que se considera el presupuesto para terminar el Aeropuerto 'Felipe Ángeles' que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo (de 2022)".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que también se garantiza que no haya aumento en las tarifas de energía eléctrica, así como el que siga el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Se considera en el nuevo presupuesto, todo lo necesario ahora para garantizar el derecho al pueblo a la salud, a la atención médica, medicamentos gratuitos. No hay gasolinazos, no hay aumento en las tarifas de energía eléctrica, está garantizado el apoyo a 25 millones de familias que reciben cuando menos un programa de bienestar en sus hogares, es decir, las pensiones para adultos mayores, para niños, niñas con discapacidad, todas las becas, 11 millones de becas a estudiantes pobres.

"Van haber aumentos en algunos programas. Se garantiza el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro también con aumentos, porque ese programa significa pagar o entregar un salario equivalente a un salario mínimo, y como va subir el salario mínimo, hay que aumentar lo que se le entrega a los jóvenes", aseveró.