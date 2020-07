AMLO reclama a los medios que soborno por 'El Mochomo'" no fuera "la gran nota"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy importante el que la Fiscalía General de la República (FGR) haya informado que hubo soborno para que se liberara a José Ángel Casarrubias, "El Mochomo" -quien está acusado de ordenar la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero- debido a que, aseguró, antes no se difundían estos actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal lamentó que no se haya difundido como "la gran nota" este hecho, así como el caso de la extradición de España de Emilio Lozoya Austin, exidirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Fue muy importante que ayer la Fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con el caso de la desaparición de Ayotiznapa, el tribunal público, porque antes ni nos entrabamos. Se sabía, pero no así que un presunto delincuente, en un caso tan delicado como es la desaparición de los jóvenes y después de una conferencia del anuncio del Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) por dinero se liberara al implicado, eso sería la gran nota en el mundo, aquí no pasó nada en los medios

"¿Dónde están los comentaristas, expertos, porque es algo gravísimo; es como la noticia de que va a venir o aceptó a ser extraditado, porque va a cooperar con la Fiscalía el señor Lozoya... silencio, un silencio cómplice, cuando es, imagínense, que venga este señor y que diga "pues yo entregué dinero o recibí porque entregué dinero a todos estos personajes, o porque me lo pidieron me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones", pero silencio".

"En otros países imagínense, este asunto tiene que ver, entre otros, con el caso Odebrecht, que en México no había sido atendido, como creen que me voy a quedar callado y no voy a expresar que el Instituto de la Transparencia una de las resoluciones fue mantener en secreto el caso Odebrecht", dijo.