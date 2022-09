AMLO reclama a PAN que no ayuda a reducir incidencia delictiva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó al PAN que no ayude a reducir la incidencia delictiva porque mezclan las diferencias políticas con la seguridad de la gente.

"Entiendo que a Salinas de Gortari no les guste y a los del PAN (su iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad hasta 2028), ayer fue un día difícil, fue uno de los días de más violencia, y más homicidios, pero saben dónde hubo más en Guanajuato, para variar.

"Esto fue ayer: 91 homicidios; 20 en Guanajuato 22% y los senadores de Guanajuato están en contra de que la Guardia Nacional, cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Defensa.

Señaló que independientemente que se tiene diferencias políticas con gobernantes, su gobierno actúa con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan el Fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa.

"Lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultra derecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas".

Señaló que en Guanajuato solo tiene 3 mil 900 policías estatales, mientras que de la Guardia Nacional 8 mil 210 elementos, de Sedena 3 mil 853 y 18 cuarteles de Guardia Nacional.

"Pero no ayudan porque mezclan las cosas, podemos tener diferencias policiacas, pero cómo no poder ponernos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente".

Insistió que en Guanajuato está fallando la Fiscalía de Justicia de la entidad.