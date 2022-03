AMLO recomienda a Biden establecer precio máximo en gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Con "dedicatoria" a sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una recomendación "con todo respeto" al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el precio de la gasolina, "para que vean que sí estamos haciendo las cosas bien".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador exhibió un mensaje que Biden escribió en redes sociales sobre los precios de las gasolinas.

"Su queja es de que la gasolina no baja, se suponía que si fuese libre mercado, el mismo mercado se ajustaría esto, ¿no? bajaría el precio de las gasolinas allá", dijo López Obrador.

Al comparar el precio de la gasolina entre México y Estados Unidos, López Obrador aseguró que hay una diferencia de "más de 10 pesos", porque allá el litro cuesta 33.90 y en nuestro país 23.

"Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema (...) Y de una vez la recomendación con todo respeto, no mejor no. No, de una vez con todo respeto; miren, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos; o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá no.

"Pero sí pueden ellos tener control si establecen un precio máximo; lo que hicimos con el gas", recomendó López Obrador a Joe Biden.

"Esto que él plantea, cómo es posible que en una situación de crisis se queden, aprovechen para sacar ventajas a costa de los consumidores, lo que él mismo plantea. Establecer precio máximo", agregó el mandatario mexicano.

"Los precios del petróleo están bajando, los precios del gas también deberían hacerlo. La última vez que el petróleo costaba 96 dólares el barril, la gasolina costaba 3.62 dólares el galón. Ahora cuesta $4.31. Las compañías de petróleo y gas no deberían aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores estadounidenses", escribió Biden este jueves.

Aseguró que en México no se aplica esto porque "los gasolineros se portan muy bien aquí".

"Sí, libre mercado, pero que no abusen, porque si no es la libertad del zorro en el gallinero. Y además preguntarse, y entonces para qué está el Estado? El Estado no debe de incumplir su responsabilidad social y el estado está para proteger a las personas. Entonces no es dejar todo al mercado porque entonces suceden estas cosas que él está planteando ahí", expresó.

El presidente de México aseguró que no se cerrará la frontera ante estadounidenses que llegan a cargar gasolina. "En la frontera está a 16 o 17 pesos nuestra gasolina", afirmó.

López Obrador también llamó a que en Europa, principalmente en España, se tomen medidas para bajar los precios de los combustibles porque "están por los cielos".