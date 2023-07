AMLO recomienda a "corcholatas": aliarse siempre con el pueblo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Frente a los aspirantes presidenciales de Morena Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los simpatizantes de su movimiento a no apartarse de sus ideales y principios y nunca olvidar las frases: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada" y "Sólo el pueblo puede salvar al pueblo".

"La primera de estas citas implica considerar que, si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites, y por eso es necesario, por convicción y protección política apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo".

Ante 250 mil personas que llenaron el Zócalo en la celebración por el quinto año de su victoria electoral, el Mandatario federal recomendó no ser ingenuos y no confiarse de que se cuenta con el respaldo de las élites.

"Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos: ¿Quién es nuestro mejor aliado?, ¿Qué contestamos?, el pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo.

"¿A quién hay que servirle primero?", preguntó el Mandatario federal a los miles de asistentes ahí presentes.

"¡Al pueblo!", respondieron.

"¿Con quién transformar?", cuestionó.

"¡Con el pueblo!", volvieron a responder.

"¿En quién confiar?", preguntó.

"¡En el pueblo!", contestaron.

"¿Quién nos protege?", volvió a preguntar.

"¡El pueblo!", nuevamente respondieron los miles de asistentes.

"Muchas veces. ¡Pueblo, pueblo, pueblo! Gracias, pueblo. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!", finalizó su discurso.