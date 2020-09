AMLO recomienda a oposición agruparse en un "bloque conservador reaccionario"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a toda la oposición agruparse en un "bloque conservador reaccionario", para que en las próximas elecciones de 2021 o en la revocación de mandato de 2022, voten si quiere que continúe el régimen de privilegios y corrupción.



El presidente dijo que sería bueno que los partidos que no aceptaron la consulta de la revocación de mandato en 2021 se realice el mismo día de la elección intermedia, puedan convocar a votar por partidos opositores, por los que no quieren la transformación, para que continúe el régimen de privilegios y corrupción.

"Falta menos tiempo a junio, nueve meses, y tienen esa opción, y pues que se articule, que termine de formar el bloque conservador reaccionario, es cosa de que se junten".

Señaló que los opositores que están a favor de FRENAAA, con intelectuales y expresidentes, pueden juntarse y buscar detener la trasformación por la vía legal pacífica de las elecciones de junio del año próximo, dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre las marchas y el plantón del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador instalado en algunas calles de la capital del país.

El titular del Ejecutivo dijo que tienen garantizado su derecho de manifestación, porque serán respetados y cuidados para que ejerzan su derecho.

"Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya es cosa de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento que traten de derrocar, es un movimiento pacífico, civil, no será un golpe de Estado.

"Hay un procedimiento establecido que no existía antes, que es la revocación de mandato. Yo el primer trimestre de 2022 me voy a someter a la revocación de mandato, y se le preguntará a los ciudadanos si quieren que me quede o renuncie, ellos pueden esperar hasta entonces y convocar a que participen, voten, y si dicen que yo me vaya, entonces sí, a Palenque, Chiapas".