AMLO recomienda a Villarreal no reunirse con gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "andar con cuidado", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su visita a Tamaulipas le recomendó al nuevo gobernador de esa entidad, Américo Villarreal (Morena) que no se reúna con su homólogo de Texas, Greg Abbott, pues le advirtió que está "usando la bandera de perseguir migrantes" para su campaña de reelección.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que le aconsejó al nuevo gobernador que una vez pasada la elección se pueden reunir para coordinarse y ayudarse mutuamente.

"Ahora que hay elecciones haya, que por eso ayer que platique un rato con Américo Villarreal salió el tema y Américo es una gente muy seria, muy responsable y además muy nacionalista para que no le vaya hablar el gobernador de Texas, es que ahora andan en campaña y creo que el gobernador de Texas quiere reelegirse y ha agarrado de bandera el estar persiguiendo a migrantes.

"Entonces, hay que andar con cuidado, ya una vez que pase la elección, si lo invitan, como son vecinos, pues pueden reunirse y ayudarse mutuamente. Pero antes de la elección, no, hay que cuidarse", reveló.