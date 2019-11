AMLO recomienda "Desobediencia Civil" para lectura de fin de semana

Este viernes por la mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre las manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres, rechazó que se utilice la violencia y pidió recomendar otros mecanismos como la "desobediencia civil".

"Mi recomendación es que se proteste, que se busque protestar sin violencia, porque además cuando se utiliza la no violencia, por ejemplo la desobediencia civil, tiene buenos resultados, se tienen buenos efectos. Hay muchos ejemplos de eso. Ahora en las manifestaciones que se están dando en otros países hay conciertos, hay otra manera también de expresarse. No estoy cuestionando nada, estoy expresando que no tiene por qué haber violencia, no se requiere. La vía pacífica es lo más eficaz que puede haber y es una fuerza muy poderosa", señaló.

En ese sentido, el titular del ejecutivo federal recomendó para "lectura de fin de semana" el libro "Desobediencia Civil" escrito por el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, quien fue encarcelado por negarse a pagar impuestos por estar en contra de la guerra contra México y porque el Gobierno aprobaba la esclavitud, por lo cual escribió este ensayo que hoy recomendó el titular del ejecutivo federal.

En el ensayo, Henry David Thoreau (Massachusetts, 1817 – 1862) argumenta los motivos de su oposición a la guerra de Estados Unidos contra México entre 1846 y 1847, en la que nuestro país perdió el 50% del territorio; además de que expresa su crítica hacia la autoridad del Estado.

El filósofo estadounidense sostenía que: "La ley nunca hará a los hombres libres; son los hombres los que tienen que hacer la ley libre"; el pensamiento de Henry David Thoreau inspiró a personajes como León Tolstoi, Mahatma Gandhi y Martin Luther King.