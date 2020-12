AMLO recomienda "portarse bien" a los que toman las casetas

Luego que la Cámara de Diputados aprobara reformas para castigar la toma de casetas hasta con siete años de prisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estas tomas son un robo al pueblo, puesto que dejan de ingresar recursos a la hacienda pública, por lo que pidió "todos a portarnos bien".

En conferencia de prensa en las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, el titular del Ejecutivo federal indicó que se dialoga con las personas que mantienen aún tomadas casetas en Sonora, pues aseguró que antes de usar la fuerza pública se buscará llegar a un acuerdo.

"Están recuperándose las casetas, ya se hizo en Nayarit, ya se hizo en Sinaloa y falta Sonora. Se va hacer lo mismo, porque si no se cobra en las casetas no ingresan recursos a la hacienda pública, y es un robo al pueblo, porque acuérdense que el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo".

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich y de su gabinete de seguridad, el mandatario indicó que en años anteriores se justificaban estas tomas y que se debería de robar -por ejemplo combustible "y practicar el 'huachicol'"- porque se usaba la excusa de que si robaban arriba (en el gobierno) "¿por qué nosotros no?".

"Pero eso ya no aplica porque no robamos los que estamos en el gobierno. Entonces nadie debe de robar, cero corrupción, cero impunidad, entonces todos a portarnos bien", dijo.

Reiteró que siempre se buscará la conciliación con los grupos que mantienen tomadas casetas, pero afirmó que ya se tomó la decisión en su gobierno que no pueden estar tomadas estas instalaciones, pues acusó que también hay agresiones a las personas.

"Vamos a buscar la conciliación primero, siempre, siempre, siempre el dialogo, y el acuerdo, pero ya tomamos la decisión de que no pueden estar tomadas casetas, porque además no solo es que toman la caseta, sino que maltratan a la gente. Entonces nadie puede hacer eso".

-"¿Las fuerzas armadas pueden intervenir?", se le cuestionó.

-"Primero vamos buscar la forma de llegar a un acuerdo y se está avanzando mucho", agregó.