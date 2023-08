AMLO recomienda té de tila a quien ve "virus del comunismo" en libros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este viernes a quienes se oponen a los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP a que se tomen un té de tila para que se tranquilicen.

En breve entrevista con medios en Palenque, Chiapas, tras supervisar los avances del Tren Maya, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que sus adversarios quisieran que la gente no despertara, pero "ya pasó ese tiempo, ahora todos los mexicanos tenemos una información objetiva, profesional, científica y queremos una educación humanística y también científica".

El Mandatario federal llamó a tener paciencia a los opositores a estos libros para que no estén engañando a la población metiéndoles miedo, "diciendo esas cosas que hasta dan risa de que les van a meter el virus del comunismo.

"Son muy primarios, por no decir grotescos, los conservadores y sus voceros. Pero hay que tenerles paciencia, hay que tenerles a todos paciencia. Están muy molestos los de mero arriba, sobre todo los corruptos que se dedicaban a robar, a saquear y eso ya se terminó.

"Ya van a entender que el que manda es el pueblo, no son ellos y por eso es su enojo y que se tranquilicen y que se tomen su té de flor de tila para estar tranquilos", dijo.



Anuncian conferencias vespertinas sobre libros de la SEP

Esta mañana, el presidente López Obrador anunció que a partir del próximo martes 8 de agosto, en conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional, la titular de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, y especialistas darán a conocer el contenido de los nuevos libros de texto gratuito.

Informó que se revisarán "los libros y que nos informen los que los hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro".

Detalló que estas conferencias se llevarán a cabo en el salón Tesorería de Palacio Nacional, de las 17:00 a 19:00 horas, a partir del próximo martes 8 de agosto.