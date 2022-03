AMLO reconoce caída del peso por guerra entre Rusia y Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la última semana, por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, se depreció el peso, pero ayer, destacó, "ya cayo el dólar", por lo que la economía mexicana va bien y adelante porque "hemos hecho las cosas bien".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que lo que ha ayudado a la economía del país es no permitir la corrupción y no haber contratado de deuda con la llega de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

"Se viven periodos difíciles, en la última semana, por ejemplo, que se nos depreció el peso, pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar. Llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar. Entonces vamos bien, o sea, hemos hecho las cosas bien.

"¿Y saben qué nos ayudó mucho? Bueno, lo mero principal es no permitir la corrupción, eso es lo que hace que salgamos adelante, ahí esta la clave y derivado de eso, pues con la pandemia y con la crisis económica, cuando querían que nos endeudáramos para rescatar como siempre a los de arriba, dijimos no, y no nos endeudamos, no es el caso de otros países que recurrieron a la contratación de deuda, que tienen problemas, nosotros afortunadamente no tenemos problemas financieros", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció que le preocupan los efectos que tenga el conflicto entre Rusia y Ucrania "más que un comentario de (Héctor) Aguilar Camín, o de López-Dóriga o de la señora (Azucena Uresti)".