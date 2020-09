AMLO reconoce incremento en número de fosas clandestinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno se ha incrementado el número de fosas clandestinas, porque a diferencia de antes, ahora hay un plan de búsqueda de desaparecidos.

"Lo que está sucediendo es que hay una brigada permanente de rescate de cuerpos como nunca había sucedido, hay un plan para encontrar desaparecidos y están apareciendo muchas fosas clandestinas, esa es una de las explicaciones, si ha crecido el número de cuerpos", señaló.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que la búsqueda de desaparecidos "es un programa prioritario del gobierno, eso significa que no tiene límite en cuanto a presupuesto".

El presidente dijo que es un asunto humanitario, "así está definido y se está trabajando desde la Secretaría de Gobernación con este propósito".

Recordó que desde 1989, sin tener un cargo público, inició la defensa de los derechos humanos y la búsqueda desaparecidos.

"Desde que comencé a luchar, he enfrentado, he asesorado a familiares de desaparecidos, pero les hablo desde antes de que existiera la Comisión de Derechos Humanos, la primer Oficina de Protección a los Derechos Humanos estaba en la Secretaría de Gobernación", expuso.