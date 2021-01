AMLO reconoce outsourcing en el gobierno federal; son procesos, dice

Al asegurar que son procesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dentro del gobierno federal todavía existe la subcontratación o outsourcing -como lo informa este miércoles EL UNIVERSAL -, por lo que llamó a las dependencias a evitar este tipo de contrataciones, pues manifestó que el gobierno federal debe de dar el ejemplo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que "va en serio" su propuesta de desaparecer la subcontratación.

"Son procesos, y se tienen que ir eliminando, y poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas, si es que hay dependencias del gobierno que contratan trabajadores y los despiden y no pagan aguinaldo y otras prestaciones, eso es completamente indebido", dijo el mandatario.

"Va en serio en que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación", explicó.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el primer trimestre tiene previsto enviar a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación, pues señaló que se buscaba un acuerdo con la iniciativa privada "a ver si reaccionaban" pero "no sucedió".

"Ya tenemos previsto que para el primer trimestre de este año se envía la iniciativa, ya está allá, pero buscando un acuerdo, esperando a ver si reaccionaban y no sucedió lo mismo, pero vimos que se continúa con estas prácticas. Yo si creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsorcing, y que da pie a que se despidan a los trabajadores sin garantizarle sus prestaciones", aseveró.

Este miércoles, El Gran Diario de México informa que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la prohibición de la subcontratación u outsourcing, e incluso apoya castigarla con cárcel, dependencias federales desoyeron su orden y firmaron contratos de subcontratación con diversas empresas para este año.

En una revisión hecha por esta casa editorial en la plataforma CompraNet, se encontró que instituciones públicas como las secretarías de Bienestar, y de la Defensa Nacional (Sedena), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza, pese a que eso contradice la orden del presidente López Obrador.