AMLO reconoce que no ha desaparecido pensamiento racista en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que en México no ha desaparecido por completo el pensamiento racista

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 18, de Hermosillo, Sonora, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se sigue pensando que los indígenas son pobres porque no trabajan o que el abandono en que están estas comunidades es por culpa de ellos.

"No ha desaparecido por completo el pensamiento porfirista, se sigue pensando de que si los indígenas son pobres es porque no trabajan, se sigue pensando de que son indolentes, en que así les gusta vivir, y que el abandono en que están es por culpa de ellos.

"Cuando Porfirio Díaz argumentaba para despojar a los yaquis, y otros pueblos indígenas de sus tierras argumentaban de que ellos no eran los dueños de las tierras y que se sentían dueño de la tierra, cuando históricamente son los que han vivido siempre en estos territorios", dijo.

Frente al gobernador Alfonso Durazo, el Mandatario federal recordó que los yaquis fueron reprimidos como ningún otro grupo indígena, como ninguna población en México, y es por eso que su gobierno impulsa el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

"Los querían desaparecer, fue una guerra de exterminio la que parecieron durante el gobierno autoritario, dictatorial de Porfirio Díaz para quitarle sus tierras y quitarles el agua. Mandaron a los militares más represores del porfiriato a enfrentar a los yaquis.