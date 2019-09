AMLO reconoce que resultados en incidencia delictiva "no son buenos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los resultados en incidencia delictiva "no son buenos", por lo que señaló que reducir la inseguridad es el principal desafío de su gobierno.

Como parte de su Primer Informe de Gobierno, el Mandatario reiteró su compromiso para pacificar al país en su gobierno y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Aunque todavía tenemos que trabajar mucho, porque no son buenos los resultados en cuanto a incidencias delictivas, se está atendiendo el problema, constituye nuestro principal desafío; yo soy un hombre de desafíos, de retos, soy perseverante y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a serenar al país, vamos a pacificar México, es un compromiso", apuntó.

Resaltó que la pacificación del país se va a realizar "cerrando filas" mediante el trabajo coordinado de todos los órdenes de gobierno y evitando el "contubernio" entre delincuentes y autoridades, así como combatiendo la impunidad y la "protección a delincuentes".

"Lo vamos a lograr con el trabajo coordinado del gobierno, cerrando filas, lo vamos a lograr con algo importante: no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad, cero impunidad, separando muy bien la línea y la frontera por un lado de la delincuencia y por otro (la) autoridad, nada de mezclarlos, eso se termina.

"El que se meta a proteger a delincuentes, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza, ya no hay influyentismo, vamos a conseguir que haya tranquilidad y paz, pero sobretodo con acciones guiadas con el principio de la paz; la paz es fruto de la justicia", aseguró.