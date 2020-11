AMLO recuerda al "No hay" para decir que no se pueden malgastar recursos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nunca harán falta recursos para atender la salud, educación y bienestar de la sociedad, sin embargo, resaltó que durante su gobierno no habrá dinero para el derroche ni la corrupción.

"Nunca van a faltar recursos para lo fundamental, la salud del pueblo, la educación, el bienestar, la atención a la gente pobre, humilde, no hay límite, si se requieren más apoyos para niños con discapacidad, vamos a tener presupuesto, más apoyos para pensión a adultos mayores, vamos a tener, si se requieren más apoyos para becas, vamos a tener presupuesto, eso está garantizado".

Pero si se necesitan recursos para mantener flotilla de aviones para altos funcionarios, "no hay, no hay, para gastos de publicidad, no hay, para aumentar sueldos de altos funcionarios públicos, no hay, para el derroche, no hay, para la corrupción no hay, para lujos, no hay, así de sencillo, que para los fideicomisos no hay, para los fondos sin control donde hay corrupción, no hay, para subsidiar a los de mero arriba, no hay, para rescatar a los bancos, no hay, para convertir las deudas privadas en pública, no hay, para que se condonen impuestos a grandes empresas, no hay, para que se continúe con 'huachicol', no hay, para eso no hay", resaltó.

El mandatario destacó que su administración está tranquila por los convenios que se firmaron para obtener una vacuna contra el Covid-19, mismos para los que ya se han dado anticipos, adelantó que cuando haya seguridad de que México obtendrá una o varias vacunas contra la enfermedad, la secretaría de Salud anunciará el plan de vacunación.

"Estamos tranquilos con estos convenios de vacunas, se está ejerciendo presupuesto, damos anticipos porque no es nada más firmar un acuerdo, en todos los casos hay que dar anticipo y hacer contratos por adelantado porque si no damos no vamos a tener vacunas y ya el secretario de Hacienda tiene a su cargo disponer de fondos. En su momento la secretaría de Salud y todo el sector va a definir un estrategia cuándo se vaya teniendo más seguridad de contar con la vacuna y saber con qué tipo de vacuna vamos a contar primero, por eso que se hablaba si requiere refrigeración, será una dosis, dos dosis, todo eso se tiene que tomar en cuenta para el plan de vacunación".

Sobre la ampliación del convenio con hospitales privados, el mandatario subrayó que de las 500 camas que el sector privado ofreció a su gobierno para ampliar la capacidad hospitalaria, 150 serán para atender a pacientes con Covid.

"Se procura que los enfermos que pueden pagar el hospital sean también atendidos y los hospitales tengan su espacio para atender a quienes van o son clientes de los hospitales, no quieren y no se debe comprender o incluir toda la capacidad que tienen hospitales privados, en una primera etapa, 150 camas serán para pacientes Covid".

Por último, enfatizó que a pesar de que se reporten incrementos en el número de contagios, los cuáles se deben evitar, lo más importante es reducir la mortalidad por el SarsCoV2. "Aunque tengamos más contagios, que tenemos que evitar que haya, pero aunque vaya creciendo, no tengamos aumento en los fallecimientos, entonces por eso destinamos recursos y que bien que no nos han preguntado el costo porque eso no importa, no es un asunto de presupuesto, de lo que se trata es de salvar vidas".

Recuerda al "No hay"

Al recordar al personaje "No Hay", del comediante Héctor Suárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estos martes que el gobierno federal no tiene dinero para el derroche, ni para lujos de altos funcionarios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que, en cambio, si hay presupuesto para los programas sociales, como la pensión para adultos mayores o para becas de estudiantes de escasos recursos.

"Eso está garantizado, pero si se necesitan recursos para mantener la flotilla de aviones, helicópteros de los altos funcionarios públicos 'no hay', como diría el finado Héctor Suárez, 'no hay'", dijo el mandatario.

"Para gastos de publicidad, 'no hay'; para aumentar los sueldos de los altos funcionaros públicos, 'no hay'; para el derroche, no hay; para la corrupción, no hay; para los lujos, no hay, así de sencillo", señaló.

"Que para los fideicomisos, no hay; para los fondos donde hay corrupción, no hay; para subsidiar a los de mero arriba, no hay; para rescatar a los bancos, no hay, para convertir las deudas privadas en deuda pública, no hay", concluyó.