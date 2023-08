AMLO recuerda cuando se sometió a procedimiento en el cuello

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que como opositor se sujetó a un procedimiento médico para quemarle los nervios del cuello y con ello evitar una operación de columna por "un dolor insoportable" que padecía.

En su conferencia "mañanera", el Mandatario compartió que se escapó de una operación de columna gracias a que acudió con el médico que atendía a Diana Laura Rojas, extinta esposa de Luis Donaldo Colosio.

"Ya me había diagnosticado porque traía un dolor atrás, insoportable, casi un año, todavía no era Presidente, pero estaba en campaña con el dolor fuertísimo, me hicieron de todo hasta algo que tiene que ver con toques eléctricos que parecen tortura..."

"Me inyecto aquí (cuello)... me quitó un poco el dolor, me infiltraron, me quemaron unos nervios, como cuando le quitan los nervios de las muelas y se me quitó, no del todo".

En 2018, el periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna de EL UNIVERSAL que "en secreto" al entonces presidente electo le tuvieron que quemar los nervios del cuello para esconder una grave dolencia en las cervicales.

El periodista detalló que en esos años López Obrador había tenido mucho dolor de espalda y por eso en muchos de los mítines se le ha visto en una pésima postura, encorvado.