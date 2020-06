AMLO regaña a Bartlett y Herrera por no informar que no se aumentan tarifas de luz

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, recibieron una llamada de atención del Presidente Andrés Manuel López Obrador por no informar en las conferencias de prensa matutinas que no se aumentará el precio de la luz aún incrementándose el consumo.

"También hay boletines, pero si se tiene esta conferencia... Yo me enteré por el boletín y fraternamente les reclamé al director de la Comisión Federal de Electricidad y al Secretario de Hacienda. Eso ameritaba que se difundiera más, porque esto seguramente no se sabía. Entonces, ahora estamos explicando", dijo el mandatario esta mañana.

Sobre el aumento de las tarifas el Presidente López Obrador explicó que, con base en las normas de la CFE, el cobro se realiza con relación al consumo del energético. "Se mantiene una tarifa hasta cierto consumo y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento, hay un brinco, si uno pasa de un determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo, esto nos ha pasado a todos", puntualizó.

Reconoció que la ciudadanía le reclamó del aumento del precio de la luz en cuanto llegó a la Presidencia, "que por qué llegando, llegando, había aumentado tanto la luz. Pues fue que se incrementó el consumo de luz, pasa otra tarifa y aumenta y para que regrese a la tarifa más baja lleva un tiempo, ese es el mecanismo establecido", contestó.

Recordó las modificaciones del espectro eléctrico que realizó la Secretaría de Energía a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus que limitó la participación de empresas privadas de producción de energía renovable para no sobreproducir el insumo y evitar el aumento de tarifas.

Expresó su molestia porque fue con base en un boletín de prensa que se dio a conocer que en el periodo de crisis sanitaria por la COVID-19 su Gobierno determinó no elevar las tarifas de electricidad.

"Se decidió que aun consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa, eso es importante que se sepa, porque es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica. No se informó adecuadamente, fue un boletín, ya ven cómo era antes", planteó.

Arturo Herrera aclaró que las dependencias trabajan para evitar que "brinque la tarifa", pero el Presidente aseguró que "casi no se supo. (... ) No se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aun incrementándose el consumo".

Recordó que el plan de su administración es destinar la mayor parte del presupuesto a apoyar a la gente de manera directa, "a apoyar a los pobres".

"Y el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diésel. Aquí recuerdo que con la llegada de la pandemia se bajaron los precios de las gasolinas, del diésel, porque para decir la verdad, para hablar con la verdad, bajó el precio de las gasolinas, lo que se compra de gasolinas en el extranjero, costó menos comprar las gasolinas", recordó el mandatario.

El Presidente López Obrador aseguró que se logró establecer un impuesto especial para fortalecer las finanzas ante la pandemia y ocn ello evitar el aumento del precio de las gasolinas, pero aseguró que "no va a bajar, se va a mantener igual, y decidimos bajarlo, que se redujera el precio de las gasolinas y del diésel como sucedió".

"Ahora como ya está aumentando el precio del petróleo crudo, que llegó a no valer nada y ya está aumentando, pues ahora está aumentando el precio también de las gasolinas, pero no va a rebasar lo que costaban anteriormente, es decir, antes de la pandemia, porque el compromiso que tenemos es que no van a aumentar los precios de las gasolinas y del diésel en términos reales durante el tiempo que yo esté en el gobierno" puntualizó.