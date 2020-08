AMLO reitera compromiso para suministrar energía eléctrica a BCS

Aunque la CFE canceló el proyecto de una planta de generación de energía eléctrica por falta de presupuesto en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que cumplirá con ese compromiso para que no haya apagones en esa entidad.

"El gobernador está muy pendiente, defiendo, a los ciudadanos de Baja California Sur, quiero reiterar el compromiso que sí vamos a construir la planta de ciclo combinado, en el corto plazo no habrá apagones, ese es el compromiso".

En la Unidad Deportiva Parque Las Palmas, en la supervisión de Programas de Mejoramiento Urbano, el Presidente respondió la petición del gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) para que no se abandone el proyecto.

Acompañado por su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller e integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador reiteró que se construirá la planta de ciclo combinado con gas en La Paz para tener energía suficiente en todo el estado porque es parte del plan de desarrollo energético.

Antes el Mandatario destacó que con el Programa de Mejoramiento Urbano se busca atemperar los contrastes en Los Cabos, que no sea tan extremo que haya hoteles de gran lujo y colonias marginas y sin servicios.