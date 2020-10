AMLO reitera que "prensa conservadora" hace campaña contra su Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la "prensa conservadora" se está agrupando en una campaña en contra del Gobierno y señaló que su administración tiene ventajas porque cuenta con el apoyo del pueblo.

"Porque si es leal y se beneficia al pueblo, así se tiene el respaldo del pueblo, ese es el cimiento y la base para llevar a cabo una transformación (...) La enseñanza es no darle la espalda al pueblo si se quiere transformar porque si no, nos resistimos, esa es una lección, una gran enseñanza", expuso.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que su segunda ventaja es que se cuenta con las "benditas redes sociales".

"Afortunadamente contamos con las redes sociales, antes solo eran los periódicos, entonces nosotros padecimos de un cerco informativo, o no existíamos, podíamos llenar el Zócalo y no sacaban nada, o no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros y no teníamos cómo defendernos porque no había derecho de réplica", aseguró.

Reconoció que hay campañas pagadas en redes sociales con los "bots", pero ahora todos pueden expresarse. "Cada ciudadano es un medio de comunicación", señaló.

Como tercer elemento a su favor que lo ayuda mucho, dijo, son las conferencias mañaneras y refirió que a Francisco I. Madero le hubiera servido para defenderse de esa "pandilla de rufianes" que terminaron quitándole la vida.

Aseguró que no se ha censurado a ningún medio de comunicación ni ha pedido que se termine un programa, como sucedió con José Gutiérrez Vivó, con el expresidente Felipe Calderón, y con la periodista Carmen Aristegui, con el expresidente Enrique Peña Nieto.