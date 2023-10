AMLO replantea decisión y confirma asistencia a Cumbre APEC

Luego de que anunciara que había cancelado su viaje a San Francisco por un diferendo con Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí irá para encontrarse con el mandatario estadounidense Joe Biden, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En su conferencia mañanera de este lunes 9 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador recordó que replanteó su decisión y optó asistir el 14 y 15 de noviembre, por la relación económica-comercial."No voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden", dijo López Obrador al mencionar que no puede dejar de ir porque tiene que mantener, "por convicción", una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.Tras acusar la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, López Obrador dijo que "no es un asunto personal" con la mandataria Dina Boluarte "que se impuso", sino que "es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia"."Como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté, claro, no voy a estar todo el tiempo", indicó.Recordó que el 22 de octubre se realizará, en Palenque, Chiapas, una reunión de presidentes y cancilleres de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá, "países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio".