AMLO reprueba actos de violencia en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras desear que le vaya bien al rector Enrique Graue, en su segundo periodo frente a la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los actos violentos realizados por un grupo de encapuchados y pidió no caer en la trampa de la violencia.



"Nosotros reprobamos todo lo que signifique el uso de la violencia y recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, hacerse a un ladito, no caer en la trampa de la violencia porque eso es lo que buscan".

Durante su conferencia de prensa, mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que esos grupos se aislarán con ese tipo de actitudes y la misma ciudadanía les va a retirar el apoyo.

El mandatario reprobó que el cubrirse el rostro, chocar, irrumpir, cometer excesos, no es propio de una corriente de izquierda.

"Dicen anarquistas no, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera lucharon desde el periodismo, la organización social, tuvieron que ver en los movimientos sociales, pero no, imagínense el movimiento anarquista nacional, quemando una bandera".