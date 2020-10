AMLO respalda iniciativa de Monreal para empatar consulta con elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hacer una reforma constitucional que empate la consulta popular con la elección intermedia de 2021 y criticó al INE por señalar que ese ejercicio costaría más de 8 mil millones de pesos.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo rechazó que la consulta vaya a contaminar la elección intermedia.

"Está muy bien (iniciativa de Monreal) porque ahora los que no quieren la consulta dice cómo vamos a gastar 8 mil millones de pesos para empezar si queda en manos del INE, pues claro que va a costar 8 mil millones porque ellos gastan muchísimo".

El mandatario fustigó que el organismo electoral es de los más caro del mundo.

"Si se trata del INE, ellos además le agregan porque aunque parezca una contradicción o un contrasentido no quieren las consultas".

Al cuestionarlo de que llevar la consulta al mismo día de la elección contaminaría el proceso electoral, el titular del Ejecutivo lo rechazó, al señalar que la gente sabe distinguir de entre estos dos ejercicios.

"¿Pero cómo se va a contaminar? Creen que la gente no sabe distinguir entre una cosa y entre otra, que la gente es menor de edad, son personas imaginarias así ya no hay gasto".

"Yo preguntaría qué caso tiene establecer en la constitución el derecho del pueblo al referéndum a plebiscito a la consulta a la revocación de mandato y que quede siempre en letra muerta, nada más para fingir, para simular, como era antes deberían de estar planteando los partidos todos vamos es una función consustancial de un partido político procurar la participación ciudadana, fortalecer la democracia... ya basta de simulación".